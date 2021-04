El famoso Padre Alberto celebra 12 años con su esposa guatemalteca

Alberto Cutié, el hombre que renunció a la Iglesia Católica por amor, tras ser captado besándose con Ruhama Canellis, posó junto a su familia en la portada de People En Español.

Hace 12 años, Alberto Cutié, conocido como Padre Alberto reconoció estar enamorado de Ruhama Canellis, una mujer guatemalteca que conoció en la iglesia en la que trabajaba.

Fue en 2009 cuando TV Notas publicó más de 20 fotos en las que se veía al puertorriqueño besándose con una joven en una playa de Miami.

No le quedó más remedio que confesar que estaba enamorado y dejaría la iglesia católica romana para cambiarse a la anglicana episcopal, en donde sí se permite a los sacerdotes contraer matrimonio.

Hoy son un matrimonio feliz que viven con sus tres hijos al sur de Florida. La familia posó par la portada de la revista People En Español.

En la entrevista, la mujer guatemalteca recordó que el día de su boda fue como algo “muy intenso”, pues había muchas emociones encontradas, ambos sabían que había mucha gente a contra de su relación, pero se alegraron al darse cuenta de que había personas que los felicitaba.

“Realmente fue muy duro, porque dijeron cosas que no eran verdad y la gente estaba pensando cosas. Yo estaba pensando que me podían hasta matar, yo estaba sufriendo muchísimo porque no sabía que podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico”, reveló.