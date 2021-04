¿Por qué Regé-Jean no estará en la segunda temporada de Bridgerton?

La noticia de que el duque ya no formará parte del proyecto de Netflix tomó por sorpresa a sus fanáticos.

Poco después de Navidad, Bridgerton se convirtió en toda una sensación entre los suscriptores de Netflix.

La serie fue vista en más de 82 hogares, adentrándose en la historia de las novelas de Julia Quinn.

De entre todos sus glamurosos personajes nadie recibió la atención de Regé-Jean Page.

El actor le dio vida a Simón Basset, duque de Hastings, que vio cómo de inmediato su nombre empezaba a ser conocido y solicitado en otras producciones.

Hace unos días, el actor concluyó con el rodaje de The Gray Man, pero que su agenda esté despejada no va a facilitar que vuelva a la serie.

El material de partida es el que es, y en la segunda novela de Quinn la importancia del duque es mucho menor.

Esto habría exigido que Page se limitara a una pequeña aparición, pero acaso debido a su incrementó caché, Netflix y Shondaland han decidido directamente no contar con él en la segunda temporada.

Así lo confirmaron por medio de las redes sociales con una carta firmada supuestamente por la misteriosa Lady Whistlendown.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7

— Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021