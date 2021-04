Jailyne Ojeda asegura con video que sus “grandes atributos” son naturales

La modelo ha querido demostrar a sus millones de fans que sus curvas no tienen silicona.

Jailyne Ojeda contestó las preguntas de su público a través de las historias de Instagram.

Ahí la cuestionaron sobre su cuerpo, el fan concretamente quería saber qué tanto silicon había en su cuerpo. Ante la pregunta, Ojeda contestó rotundamente que su cuerpo es natural. Agregó que sus curvas son reales y que solo hay grasa y huesos.

“No hay silicona, ni ninguna otra substancia que no sea humana adentro de mi cuerpo. Todo lo que tengo es grasa -gordura- y huesos. Puedo hacerme unos rayos equis, en cualquier momento y demostrárselos”, aseveró Jailyne.

Además agregó que si planea operarse los senos después de que tenga a sus hijos.

Calla los rumores

Tras las preguntas, Jailyne Ojeda celebró sus 13 millones de seguidores en Instagram con un video.

“Amigos! Hoy me levante con 13 millones de seguidores y quiero decirles que los quiero mucho y estoy muy agradecida. Muchos de ustedes me han seguido desde los 15 y me han visto crecer! Pero para los que son seguidores nuevos aquí les dejo este video para que me vean crecer jaja”, comentó.

Con sus imágenes dejo claro que siempre ha tenido un cuerpo bien proporcionado y su rostro siempre ha sido hermoso, aunque es notoria la cirugía de su nariz y pómulos.

