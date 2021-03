Revelan audio que grabó el papá de Luis Miguel antes de morir

Desde que salió la serie del cantante mexicano, producida por Netflix, Luisito Rey se convirtió en uno de los personajes más odiados por el trato hacia su hijo.

Luis Miguel saltó a la fama desde pequeño, gracias al incansable trabajo de Luisito Rey, su papá y mánager. Sin embargo, la relación de ambos terminó muy quebrada.

Todo esto salió se reflejó en la serie biográfica del cantante y que produjo Netflix. Al revelar todo lo que vivió con su papá, este se convirtió en uno de los personajes más odiados.

Fue el 9 de diciembre de 1992 que falleció el español a causa de una neumonía fulminante; su cuerpo fue trasladado a la capilla del cementerio de Collserola.

Fue a través de la revista Gente, se revelaron detalles de las últimas horas de Rey cerca de su hijo. El fotógrafo Gabriel Piko mencionó que cuando LuisMi estaba en el hospital, salió quebrado y que se encontraba “fuera de sí” y que “era un ente”.

Pero también se reveló un audio meses antes de la muerte de su padre, quien ejercía fuerte disciplina en él, al grado de tratarse casi de explotación infantil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie)

Palabras del cantante

Este audio fue revelado por la periodista Claudia de Izaca, donde el papá de Luis Miguel grabó a meses antes de morir, donde reflexiona sobre la creación musical.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto”, se escucha en la grabación de Luisito Rey.

De acuerdo con la periodista, este señor planeaba volver a los escenarios y por esta razón, había grabado el tema “No me arrepiento”, el cual dejaría evidencia que el intérprete no tenía remordimiento por el trato hacia su hijo.

(Visited 1,378 times, 928 visits today)