Con lista en mano, exponen todas las cirugías de Maribel Guardia

Un reconocido cirujano plástico reveló a detalles las 5 operaciones estéticas a la que se sometió la actriz costarricense, entre otros tratamientos.

En varias ocasiones, Maribel Guardia ha asegurado que su espectacular figura es producto de la buena alimentación y el ejercicio, nada más.

Sin embargo, ahora quedó en evidencia que no, pues revelaron una lista con las cirugías a las que supuestamente se sometió la actriz.

A través del Instagram “Belleza Creada” se mostró una foto de ella con un antes y después.

Según explican un reconocido cirujano de México, la costarricense se hizo: rinoplastia (nariz), mamoplastia (aumento de senos), mastopexia (levantamiento de senos), ritidoplastía (elimina el exceso de piel en la cara) y lipoescultura (remodelado de silueta a través de la extracción de grasa).

Además, también consideran que se ha realizado tratamientos de botox para mantenerse joven.

“Maribel siempre ha sido una mujer muy guapa y con muy buen cuerpo; sin embargo, los años no vienen solos (tiene 60 años) y para mantenerse así hay que ayudarse de nuestro mejor amigo, el cirujano”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar y decenas de fans criticaron a la celebridad y otros le aplaudieron su belleza.

Durante una entrevista hace algunos años, Maribel Guardia reveló que únicamente se había realizado una cirugía estética en la nariz y otra para aumentar sus senos.

“Una reflexión sobre las cirugías: Ojalá todo fuera tan fácil en la vida como llenarse de plástico.

Yo tengo dos operaciones que nunca he negado, me afilaron la nariz, que por cierto, la prefiero como la tenía antes, y después de dar a luz y amamantar a mi hijo me arreglé el busto”, declaró en su momento.