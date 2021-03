FOTOS. Reviven el candente desnudo de Laura Flores en su juventud

La actriz confesó que se arrepiente de haber hecho esa sesión, pues a pesar de que fueron sumamente cuidadas, le trajeron problemas a su hija María.

Hace 30 años, Laura Flores decidió posar desnuda para una revista de caballeros. Hoy reconoce que se siente arrepentida, pues su hija ha sufrido acoso por ello.

En entrevista con el conductor Michelle Ruvalcaba, para su canal de YouTube El Mich TV, la actriz narró que esa sesión de fotos para Playboy se hizo en 1991, época en la que ella no tenía hijos y estaba soltera, pero nunca pensó que posar le traería problemas para su familia.

Según mencionó, en la escuela donde estudia María se han burlado de ella por las decisiones del pasado en donde participó su mamá para una sesión de fotos.

“Salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo salí en la revista. Pasaron los años y alrededor de 2010 le hicieron bullying a mi hija María por ver a su mamá en la revista de Playboy”, confesó.

El acoso contra la ahora joven de 22 años estuvo demasiado polémico y al final la famosa decidió ceder para evitar problemas en los próximos futuros.

"Como me hubiera gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que mis hijos se acercaran a decirme que era complicado