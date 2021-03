Como un regalo del artista, unido a Guatemorfosis, será transmitido el mismo día para que pueda ser visto en todos los rincones del país de manera gratuita.

Con los teatros y estadios cerrados por la pandemia, los artistas han ofrecido una alternativa a través de streaming para que sus fans no se pierdan sus shows, hoy es el turno de Ricardo Arjona.

Ahora bien, entre tanta variedad, ¿es posible realizar un live que sea íntimo, cercano, profundo, cómplice con el espectador?

El cantautor guatemalteco se lo propuso y busco allí un desafío para no perder el contacto con quienes disfrutan de su música.

Concierto gratuito

Guatemala tendrá la oportunidad de verlo en tiempo real el sábado, 10 de abril de este año.

Pero se podrán adquirir los accesos a partir del viernes, 12 de marzo, a las 8 de la mañana, hora local, por medio del sitio oficial: www.hechoalaantigua.com

Estos accesos darán entrada al evento simultáneamente con el resto del mundo.

Como un regalo del artista, unido a Guatemorfosis, será transmitido por “Canal 7” el mismo día para que pueda ser visto en todos los rincones del país de manera gratuita.

La transmisión por dicho canal deberá ser diferida por los cortes comerciales, aunque empezará a la misma hora.

En detalle

Por lo pronto, una de las claves está en el escenario elegido desde el cual saldrá en vivo para distintos países: uno de los monumentos más emblemáticos de la Antigua Guatemala, la tierra donde nació el 19 de enero de 1964.

Pero además, lo acompañarán más de 30 músicos. Con la intención de generar este clima de intimidad, no habrá escenario. Y se prescindirá de la luz artificial: todos -incluso Arjona- estarán iluminados únicamente por velas, unas 5000 mil en total, que crearán un ambiente mágico.

Armar todo ese despliegue -lo dicho- no resultará sencillo. Es por eso que ya se realizó un ensayo general del concierto para no correr ningún tipo de riesgo, y comprobar que las velas sean suficientes para fotografiar el evento, efectuar la transmisión con la mejor calidad de imagen, y cumplir con todos los cuidados necesarios para que el sonido no afecte el monumento.

El resultado de la prueba ha sido óptimo. Y un mes antes de su realización, ya está todo listo para un evento que a todas luces -nunca mejor empleada la frase- será diferente a todo lo visto hasta aquí en un show de esta clase. Definirlo como un live más no sería preciso. Porque más que una presentación, Hecho a la antigua será un ritual en vivo donde Arjona se acercará más que nunca a sus seguidores, interpretando muchas de los éxitos lanzados en tres décadas de trayectoria, aquellos que sus fans esperan con ansias, además de los temas de su último trabajo: Covers, demos y otras travesuras de Blanco (2020).

Simplemente, 5000 velas, las ruinas de Antigua Guatemala, más de 30 músicos, los clásicos de siempre y Ricardo Arjona, en un espectáculo que se dará por única vez, el 10 de abril, a las 20 de México y las 22 de la Argentina. Las entradas ya están a la venta en www.hechoalaantigua.com y, además, es posible acceder a una charla con el cantante después del show, una opción disponible solo en la primera semana de preventa.

“Pasos, siempre pasos… Caminé buscando cielos desconocidos. Siempre desconocidos. Pero todo empezó aquí. Incluyendo eso: mis primeros pasos -dice el intérprete de “Señora” y “Pingüinos en la cama”, entre tantos otros hits, sobre su país-. Hoy, regreso para presumirle al mundo nuestros verdes, nuestros dos océanos regando nuestro jardín, nuestros volcanes enardecidos, sus lagos de paraíso y la ciudad. La ciudad más mágica del mundo: Antigua, Guatemala. Uniendo a más de 30 músicos del mundo y de este país, el concierto que siempre soñé donde nunca canté. Desde la tierra donde nací. Hecho a la Antigua, desde la Antigua, Guatemala”.

