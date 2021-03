Cinco lanzamientos musicales que están haciendo reventar las radios y el streaming

A continuación te compartimos un listado de canciones de artistas como Camilo, Natti Natasha o Fito Paez que presentaron nueva música.

La industria musical no para, y prueba de ello son los lanzamientos musicales que han hecho los artistas en los últimos días.

A continuación te ponemos al corrientes de las más recientes canciones que presentaron los famosos.

Los lanzamientos musicales de la semana…

“Las nenas” de Natti Natasha

Empezaremos con la dominicana Natti Natasha. Y es que la artista además de anunciar su embarazo recientemente también presentó “Las nenas”.

Su nueva canción cuenta con la colaboración de artistas como Cazzu, Farina y La Duraca.

La canción se lanzó bajo el sello Pina Records y ya esta disponible en las diferentes plataformas musicales.

El nuevo disco de Kings of Leon

Este listado lo vamos a continuar con la presentación del octavo álbum de estudio de los Kings of Leon.

El nuevo material discográfico de la banda lleva por nombre “When You See Yourself” y ha recibido muy buenas críticas.

Camilo y su “Machu Picchu”

Camilo es otro que no podía pasar desapercibido. El artista originario de Colombia emocionó a sus fanáticos el lanzamiento de su segundo álbum “Machu Picchu”.

La sorpresa de este material es que cuenta con la colaboración de su esposa, Evaluna Montaner.

Miley Cyrus y “Angels Like You”

Pero las sorpresas no terminan ahí ya que Miley Cyrus también hizo un lanzamiento importante.

La famosa compositora estadounidense lanzó el video musical de su tema “Angels Like You”. El clip fue filmado en el Super Bowl.

La “Gente en la calle” de Fito Paez

Fito Paez despertó la curiosidad de su fans al lanzar el tema “Gente en la calle”, en colaboración de la talentosa argentina Lali.

Otros lanzamientos que destacaron recientemente fueron el tema de Rauw Alejandro “Perreo Pesau” y “Por amarte así” de la famosa boy band CNCO. ¿Ya les diste play en las plataformas digitales?

