¡Alegre hasta el final! Difunden video de los últimos momentos de vida de Cepillín en el hospital

En el material difundido en las redes sociales se puede ver al cómico dedicando un tierno mensaje a uno de sus seguidores.

Gran conmoción ha generado entre el público la lamentable muerte del famoso cómico Cepillín.

Y es que esta mañana se confirmó el fallecimiento de Ricardo González, quien murió a los 75 años, tras complicaciones de cáncer de columna que padecía.

Desde el triste anuncio de su partida, las redes sociales han llenado de mensajes de condolencias para la familia y recuerdos del famoso “payasito de la tele”.

Y es que recordemos que Cepillín marcó a más de una generación, logrando conquistar miles de corazones de grandes y chicos.

Entre los contenidos que se han difundido trascendieron las últimas imágenes del “payaso” en el hospital.

Si bien no se han dado mayores datos de la filmación, aparentemente se trata de un mensaje grabado con felicitaciones para Manuel Rastro.

Los últimos momentos de Cepillín…

Presuntamente el material fue realizado como parte de una felicitación grabada para las famosas plataformas dedicadas a la venta de saludos de famosos.

Sin embargo, rápidamente se volvió viral, ya que es considerada como testimonio de los últimos momentos de vida de Cepillín.

En las emotivas imágenes se ve a González recostado en una de las camas del hospital donde fue atendido y donde finalmente partió de este mundo.

En la filmación de poco menos de un minuto de duración, se aprecia a Cepillín con un semblante desmejorado debido a su hospitalización.

A pesar de su estado, el actor aparece irradiando alegría y buenos ánimos desde la camilla del hospital.

Al inicio de la grabación se le escucha interpretando las primeras estrofas de su famosa canción “Las mañanitas de Cepillin”.

“Manuel Rastros hoy cumple años y yo lo felicito, así como me ven en bata. Así como me ven en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigos”, dice el famoso payaso al final.

