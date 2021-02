¡Confirmado! WandaVision no tendrá segunda temporada

El presidente de Marvel Studios dejó atónitos a los fanáticos de la serie de Disney+ con la información que reveló.

Marvel Studios no tiene planeado una segunda temporada de WandaVision a pesar de que la serie ha registrado buenas cifras de audiencia.

En una presentación ante la Television Crtitics Association, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reafirmó que por el momento no tienen en mente más episodios de este programa.

Más bien detalló que pretende continuar la historia de Wanda Maximoff en el cine con lo que será Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

“He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un ‘no’ definitivo”, afirmó el directivo.

Kevin, además, agregó: “Un no en lo que respecta a una segunda temporada de WandaVision”.

“Lizzy Olsen pasará de WandaVision a la película de Doctor Strange”, puntualizó el presidente de Marvel.

Por supuesto, la participación de Elizabeth Olsen como Wanda en la secuela de Doctor Strange ya había sido anunciada en la Comic Con de San Diego, en 2019.

Incluso, fue la propia actriz quien tanteó cómo será la transición entre ambas entregas.

El futuro de la serie de WandaVision es incierto…

En este sentido, la actualización más relevante es que por ahora la compañía detrás de la franquicia de Los Vengadores no estaría pensando en otro ciclo de la famosa bruja.

No obstante, aunque en estos momentos todo apunta a que WandaVision podría quedar como una serie limitada, durante su exposición para la Television Crtitics Association, planeó que la continuidad de las series será algo que se verá caso a caso.

Es decir, algunas series tendrán más de una temporada y otras se concertarán directamente con las películas.

“La diversión del MCU es obviamente todo el cruce que podemos hacer entre series, entre películas”, detalló Feige.

Asimismo, comentó: “A veces entrará en una temporada 2, a veces entrará en una película y volverá a una serie”.

En este sentido, cabe señalar que se rumora que “Loki” podría tener una segunda temporada.

(Visited 1 times, 1 visits today)