La foto de Ester Expósito “calva” que causó furor en las redes

La mayoría de imágenes que la actriz española publica en sus redes enamora a sus fans por su sensualidad y belleza, pero hay un par que están "espantando" a todos.

Desde que apareció en la serie de Netflix, “Élite“, la fama de Ester Expósito subió como la espuma y gracias a su belleza se ha ganado un lugar en la farándula.

Cada vez que la actriz realiza una publicación en las redes sociales desata miles de reacciones y comentarios halagadores; sin embargo, una reciente imagen causó lo contrario.

Ahora tuvo que ver con su cabello y su nueva imagen. La española se ha caracterizado por su melena larga, rubia y perfecta.

Pero el último de sus videos más polémico fue el que publicó apenas el fin de semana, cuando la novia de Alex Speitzer, subió una historia a Instagram que puso a dudar a sus seguidores.

Ella aparece con un peinado que da la impresión de que está calva, pues lleva todo su cabello hacia atrás y su color oscuro hacen que se pierda con el fondo, lo que causa esta ilusión óptica.

Fue por esa razón que la imagen se hizo viral, siendo el blanco perfecto de los imperdonables memes. Hace apenas unas semanas deleitó a sus seguidores con una foto en la que aparecía con el cabello oscuro.

Sus fans no tardaron en defenderla, argumentaron que no hay nada de malo en que no tenga cabello. Incluso algunos de sus seguidores hicieron referencia a las mujeres que padecen alopecia.

Los éxitos de la actriz

Convertida en una de las actrices españolas más exitosas a pesar de su juventud, Ester Expósito suma un premio más a su carrera profesional.

Hace poco recibió el Premio Joven Talento que otorga el comité organizador de MIM Series.

Considerada un verdadero referente de nuestra ficción más actual que vive uno de los mejores momentos en su historia gracias a la llegada de varias plataformas digitales, ella ha estado siempre ligada al mundo de la interpretación.

Aunque en su debut participó en series como “Estoy Vivo” de TVE, no fue hasta 2018 cuando su carrera dio el gran salto gracias a su personaje de Carla en “Élite”.

