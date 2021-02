¡Al borde de la muerte! Demi Lovato confiesa todo en un documental

La cantante detalló el dramático momento que sufrió cuando fue hospitalizada por una sobredosis, el documental se estrenará en marzo y consta de 4 partes.

Ayer se reveló el tráiler de “Demi Lovato: Bailando con el diablo“, un documental sobre la sobredosis de drogas casi fatal que sufrió 2018 y los efectos que tuvo en su vida.

El clip da un primer vistazo a los desafíos que enfrentó la cantante de 28 años luego de ser hospitalizada en Los Ángeles tras un noche de excesos.

También revela que en el hospital tuvo tres derrames cerebrales y un infarto.

“Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió”, afirma.

Ella recuerda ese instante en el que casi pierde la vida cuando tenía 25 años tras una sobredosis de heroína. Además, lleva a sus fanáticos a su etapa más oscura, pero también se centra en las formas en que ha cambiado tras ese terrible episodio.

“Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música”, aseguró.

Junto al director del documental, Michael D. Ratner, quien tuvo acceso total a la artista durante la etapa más difícil de su vida, ella habló sobre las secuelas físicas y emocionales de la sobredosis.

“Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión”, dijo. “Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, detalló.

La vida de la cantante

Durante el documental, ella cuenta que no tuvo que hacer mucha rehabilitación, la única vino de forma emocional.

Asimismo, le dijo a la revista estadounidense People que “no cambiaría nada” sobre lo que le pasó después de la sobredosis.

“Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí”, expresó. “Fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superarlo, pero no me arrepiento de nada”.

“Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy”, agregó.

Además de ella, también aparecen amigos cercanos, su mamá, padrastro y su hermana, quienes hablan sobre los momentos oscuros que la llevaron el límite y lo que sucedió después

El adelanto está disponible en el canal de Lovato en YouTube- también muestra a la intérprete durante todo el último año, incluso antes de su compromiso cancelado con el actor Max Ehrich.

Se estrenará a través de YouTube el próximo 23 de marzo.

