Muere a los 77 años Hilton Valentine, guitarrista de The Animals

"La apertura de Rising Sun nunca sonará igual", escribió Erie Burdon, líder de la banda, en Instagram.

El guitarrista Hilton Valentine, fundador del grupo pop británico de los años sesenta The Animals, murió a la edad de 77 años, confirmó el sello discográfico de la banda en un comunicado.

“Nuestro más sentido pésame para la familia y amigos de @HiltonValentine por su fallecimiento esta mañana, a la edad de 77 años”, escribió el sello ABKCO Music en un comunicado en Twitter.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

— ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021