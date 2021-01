Salen a la luz imágenes del asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruales

El asesinato del popular presentador de televisión ha causado conmoción en Ecuador y países latinos. Hasta el presidente Lenín Moreno dio instrucciones para que la investigación se dé con la mayor celeridad.

Efraín Ruales, famoso presentador de televisión, fue asesinado a plena luz del día en Ecuador.

La policía informó que Ruales había recibido cuatro impactos de bala y aunque no aclaró el motivo del ataque sí que descartó inicialmente que se tratase de un robo tras comprobar que todas sus pertenencias estaban en el vehículo.

El diario El Universo dio a conocer un video del año pasado en donde el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

“Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo”, dijo a periodistas César Zapata, comandante de la Policía Nacional.

Zapata informó que Ruales había estado junto a su novia en un gimnasio de donde salió a las siete de la mañana, “cada uno se estaba dirigiendo a su domicilio”.

Poco después de partir, a unos 600 metros del gimnasio según medios locales, el presentador fue atacado desde otro vehículo.

Sobre su carrera

Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos de un programa de variedades en la televisora Ecuavisa. Como actor participó en numerosas series y programas de la televisión local, entre ellos “Solteros sin Compromiso”, “La panadería” y “¡Así pasa!”.

Además de actor, era también una de las figuras más influyentes en las redes sociales del país.

