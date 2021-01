“Nebaj”, película guatemalteca de Kenneth Müller, se estrenará en Italia

Esta película es dirigida y producida por el reconocido cineasta guatemalteco y protagonizada por el actor mexicano, Fernando Cuautle.

“Nebaj” fue seleccionada en el Festival de Cine de Cefalu en Italia. Además es la única cinta latinoamericana en South Film and Arts Academy Festival que compite por un galardón en la selección mensual de películas.

“Así amanecimos esta mañana, felicidades a todo el equipo, estrenaremos finalmente en Italia. Congratulazioni, NEBAJ è stato selezionato per il FESTIVAL DEL CINEMA DI CEFALU”, escribió en sus redes sociales el cineasta para dar la excelente noticia.

Sobre “Nebaj”

El filme, que fue escrito y dirigido por el cineasta guatemalteco, cuenta la historia de Tomás Guzaro, un joven Ixil que en la década de los ochenta migra junto a más de doscientas personas, en medio del conflicto armado interno, cuando eran controlados por la guerrilla.

La historia de “Nebaj” es una adaptación del libro “Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War” –Escapando del fuego: cómo un pastor maya Ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala-, publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb.

La obra explica que este éxodo fue uno de los factores que causaron que los guerrilleros perdieran el control de esa zona.

