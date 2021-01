Khloé Kardashian revela cómo perdió su virginidad cuando tenía 15 años

La famosa socialité estadounidense dio a conocer muchos detalles de cómo fue su “primera vez”.

Khloé Kardashian es conocida por llevar su corazón en la manga. Cuando debutó en Keeping Up With The Kardashian, los fanáticos se conectaron más con la hermana más joven debido a su transparencia.

De hecho, una vez más, la famosa se sincero acerca de perder su virginidad con un chico mayor “malo”.

La empresaria de 36 años brindó de detalles de cómo fue su primera vez. Además, admitió que no fue la mejor experiencia.

“No es gracioso perder tu virginidad. Es extraño y estás asustado y duele y no sabes qué pasará”, enfatizó Khloé.

Además, agregó: “Yo tenía 15 años y él era un chico mayor que no era virgen. No recuerdo que me doliera”.

“Lo que sí recuerdo es que solo quería terminar de una vez por todas”, agregó la modelo estadounidense.

“Definitivamente no tienes un orgasmo la primera vez. No lo hace durante los primeros años”, agregó la Kardashian.

La hermana de Kim también reveló: “No recuerdo ni siquiera cual era la sensación hasta que tuve uno. Me gustó la parte de la intimidad”.

Rompen el corazón de Khloé Kardashian…

Khloé también reveló que el mismo chico le rompió el corazón dos años después cuando ella tenía 17 años de edad al abandonarla en un aeropuerto en Atlanta.

“Él era tan malo. Vivía en Los Ángeles, pero su madre vivía en Atlanta, así que el día de San Valentín me dijo que volvería a su casa”, agregó la modelo.

Asimismo, la Kardashian resalta que su papá le advirtió de que no fuera, pero ella nunca le hizo caso.

Recordemos que mucho se ha dicho sobre quien es el verdadero padre de Khloé, hasta la fecha se han revelado varios nombres del que podría ser el papá de la famosa.

Fue hace tan solo unas semanas atrás cuando se anunció que el famoso reality show de las Kardashian llegaría a su fin.

(Visited 1 times, 1 visits today)