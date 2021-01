Luisito Rey responsabiliza a Nath Campos por ser víctima de abuso sexual

La youtuber Nath Campos denunció públicamente al influencer Rix por abusar de ella sexualmente. El comentario de Luisito Rey creó más polémica.

Durante el video, Nath Campos comentó que en una ocasión salió de fiesta con sus amigos y que bebió mucho. Luego de vomitar y sentirse muy mal, un par de ellos se ofrecieron a acompañarla a su casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

Además agregó que durante el abuso sexual ella no podía mover los brazos, ni las piernas y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba.

Ante las acusaciones, Rix rompió el silencio y comentó que ambos estaban muy ebrios y que él no cree que se trate de un abuso. “Yo no haría nada en contra de nadie, amanecimos juntos al otro día y nos arrepentimos de lo que paso”, agrega.

Luisito Rey responsabiliza a Nath Campos

La comunidad youtuber se sacudió tras la revelación de Nath Campos acerca del abuso sexual que presuntamente sufrió a manos del influencer Rix. A pesar de que muchos internautas han apoyado a la cantante, algunos comentarios se han encargado de revictimizarla.

Tal fue el caso de Luis Ángel Torres, mejor conocido en YouTube como Luisito Rey, quien hizo una transmisión en vivo con el nombre de “Rix solo para chavas – #LuisitoLIVE 19”.

Dentro de la transmisión, el youtuber expresó que tanto Nath Campos, como Rix, se encontraban sufriendo. Y, mientras externo su simpatía por el influencer, expresó que Campos tuvo en parte la culpa por haber bebido de más.

“Entiendo el sufrimiento de Nath, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, es culpable. Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar”, dijo.

“Literal, @luisitorey acaba de indicar que RIX ABUSADOR es culpable porque ‘él lo ocasionó’ y que Nath Campos es culpable ‘por no medirse’ al tomar. No, Luis, ninguna víctima de abuso sexual es culpable. Esa es la bronca de hacer ‘influencer’ a puro papanatas”, expresó un usuario de Twitter. “Solo tengo una pregunta para ti… cuando tú tomas de más… ¿te violan? No verdad…”, agregó otro.

Ante la polémica que causó, Luisito Rey aclaró: “Hola a tod@s. Recién hice un en vivo en donde doy mi opinión acerca del caso de Nath y Rix. Muchas personas a raíz de dar mi opinión (como siempre pasa en estos días) me juzgaron de que prácticamente fomentaba la violación o algo así. Entiendo que haya gente así y me gustaría debatir con esa gente que tras un teclado se esconde y lanza ofensas. Así que, si sostienes tu punto y en verdad crees tener la razón absoluta, te invito a que entres y dialoguemos”.

Posteriormente se disculpó con Nath Campos por haber dicho que ella también tenía culpa.

