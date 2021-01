Carlos Villagrán Eslava, quien personificó al popular Kiko (Quico) en la serie El Chavo del 8, también se registró como precandidato a presidente municipal de Querétaro.

El comediante Carlos Villagrán Eslava, quien personificó al popular “Quico” (“Kiko“) en la serie “El Chavo del 8”, se registró como precandidato a presidente municipal de Querétaro y por la gubernatura del estado.

El actor de 76 años de edad presentó este domingo su solicitud por el partido Querétaro Independiente (QI), que el próximo 8 de febrero determinará cuál de los dos registros hará efectivo.

Villagrán Eslava indicó que sus principales prioridades son el combate a la inseguridad y a la pobreza.

El también conocido como “Kiko”, compartió una imagen en su cuenta de Instagram en compañía de su hijo Gustavo Esteban y escribió:

“Gustavo Esteban Villagran @guzviry y Carlos Villagran padre e hijo deseando este 2021 traiga soluciones y unión”

El comediante vive en Querétaro desde hace más de 30 años y ahora busca abrirse paso en la política.

Puntualizó que por su mente jamás pasó la idea de incursionar en la vida política, que su trabajo lo centró en la actuación, con programas que se adaptaron a idiomas tan diferentes como el portugués, árabe, inglés, ruso, italiano y japonés.

“Si le llamaron a Kiko, ‘pues, no, yo no sé nada grrrrrgrrrgrrr [voz de Kiko]’, no él no sabe nada, es un bruto el Kiko”, afirmó Villagrán.