Guatemalteca incursiona en el mundo del entretenimiento en la República de China Taiwán

María del Rosario Méndez (Picus) es la primera mujer guatemalteca en incursionar en el mundo del entretenimiento en un programa 100% taiwanés. Conversamos con la joven sobre el show, su carrera y su interés de poner el nombre de Guatemala en alto.

María del Rosario Méndez Archila (Picus) viajó a la República de China Taiwán hace cuatro años gracias a una beca que recibió de parte del Gobierno taiwanés. Actualmente cursa el último año de Relaciones Internacionales en ese país.

A sus 26 años recibió una oferta para participar en un importante programa de televisión local, convirtiéndose así en la primera latinoamericana y guatemalteca en incursionar en el mundo del entretenimiento del país asiático.

Brilla con luz propia

La joven, mejor conocida como “Picus”, se abrió brecha en esta industria y ahora es una de las participantes de un talk show para la cadena de CTiTV, canal 36 en ese país.

“No me esperaba recibir esta propuesta. Me contactaron de una manera muy inusual, ya que el productor de este programa estudiaba en la misma universidad que yo y le gustó mi imagen para estar en el show. Tras buscarme en los dos campus de la universidad, finalmente me encontraron y me contactaron por medio de Facebook. Al principio me dio miedo, ya que es común que se den fraudes por esta vía. Al final me di cuenta que era algo legítimo y real, y me encantó la idea de formar parte del proyecto”, explicó la joven guatemalteca.

Sobre el programa y el futuro de Picus

El programa, que en español se llama “Los estudiantes están aquí”, es conducido por tres de las personalidades más importantes de Taiwán y se transmite de lunes a viernes en uno de los canales más populares del país. El talk show invita a estudiantes a conversar y debatir sobre importantes temas de tendencia y actualidad.

“Para mí significa mucho ser la primera mujer latinoamericana y la primera guatemalteca en participar en un programa 100% taiwanés. Me siento muy contenta y orgullosa de poder poner en alto el nombre de Guatemala. Sé que fue algo de Dios y le agradezco mucho”, indica Picus.

Aunque la joven estudia una carrera enfocada en una industria diferente, no se cierra a la idea de seguir desenvolviéndose en este campo. Además, indica que le gustaría seguir experimentando e incluso incursionar como actriz.

“Me siento muy agradecida con Dios por este logro. Agradezco a mis padres y a mi familia por todo el apoyo que me han brindado. Este es solo el primer paso de mi carrera artística y estoy trabajando duro en mejorar mi mandarín para seguir desenvolviéndome en la industria del entretenimiento taiwanés; quien quita ser conductora de algún programa o lanzarme a la industria del cine taiwanés”, agrega.

Persigue tus sueños

“Un consejo para quienes quieran abrirse las puertas en esta industria es que no se rindan, que perseveren hasta lograr sus sueños y que no tengan miedo”, enfatiza Picus.

Añade: “Recuerdo que el primer día que grabé el programa estaba muy nerviosa porque no hablo mandarín a la perfección, pero eso no me impidió dar lo mejor de mí. Hay que dar el primer paso y dejar nuestra esencia, las puertas se abren poco a poco. No hay que darse por vencidos”.

Para conocer más sobre Picus y su carrera, puedes seguirla en Instagram como @pmarchila. ¡Un orgullo nacional!

