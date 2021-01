¿Le estallaron o se le infectaron? La presentadora guatemalteca se sinceró con sus miles de fans de Instagram.

Aida Estrada se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión guatemalteca, tras su participación en un famoso reality show.

Luego de varios años, la presentadora guatemalteca anunció su retiro para dedicarse a sus negocios y su familia.

La Miss Guatemala 2005 siempre ha sido muy activa en sus diferentes redes sociales que posee.

Hace unos días, surgió un reto al que se sumaron varias personalidades guatemaltecas, el cual consistía en contestar algunas preguntas de sus fanáticos.

Aida no fue la excepción y sorprendió a sus miles de admiradores con fotografías nunca antes vistas.

Asimismo, por primera vez, se sinceró con sus fans y reveló el porqué se retiró los implantes de glúteos que tuvo hace unos años atrás.

“Una (foto) suya, sin cirugías, por supuesto”, fue lo que le pidió uno de sus seguidores en Instagram.

Por lo que Estrada decidió revelar: “En 2006 me hice la primera y última cirugía estética (me puse implantes de glúteos, lo peor). Como cinco años después me las tuve que quitar por una horrible infección que me dieron”, recordó Aida.

Aida Estrada y su marca de ropa…

Asimismo, la también modelo agregó: “Luego de retirarme esos implantes asquerosos, las únicas cirugías que tengo son: Amígdalas, cordales y encías”.

Tal revelación tomó por sorpresa a sus fans, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo incondicional.

Y es que a pesar de que la Miss Guatemala 2005 sigue alejada de la pantalla chica, sus fieles fans no le pierden pista con sus publicaciones en Instagram.

Actualmente, Estrada cuenta con más de 676 mil seguidores en la famosa red social de imágenes y videos.

Dentro de su perfil encontramos todo tipo de fotografías, con las que muestra su día a día y su convivencia con su familia, además de los productos de su marca Aida Corazón.

