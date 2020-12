Shakira se sincera y revela la preocupante razón por la que aún no se ha casado con Piqué

La artista colombiana fue interrogada y dejó atónitos a sus fans con la respuesta que dio.

El periodista Bill Whitaker del programa 60 minutos, uno de los más importantes de Estados Unidos, entrevistó a Shakira, en España, país de residencia de la colombiana.

La cantante habló sobre varios aspectos de su carrera: Sus inicios, su participación en varios eventos deportivos y su relación con Piqué.

Asimismo, la barranquillera tocó el tema de como ser madre en medio de giras por todo el mundo y conciertos.

En la entrevista, Shak también habló sobre su participación en el Super Bowl junto a la también cantante Jennifer López.

Esta fue una de las presentaciones más esperadas de la artista en 2020, ya que el show de medio tiempo es uno de los que más expectativa genera.

Whitaker destaca que la cantante, quien se ha presentado en varios escenarios a nivel mundial, es polifacética en el escenario: Toca la guitarra, la batería, canta y baila.

“Escucho música a través de mi cuerpo, incluso cuando estoy mezclando canciones en el estudio de grabación”, describió la barranquillera, explicando que sus caderas sirven de termómetro para saber si una canción será un éxito o no.

La verdad sobre Shakira y el matrimonio…

Al hablar de su inspiración a la hora de componer canciones, la artista refirió a una de las más emblemáticas y recordadas en un mundial de fútbol, el Waka Waka.

Durante la entrevista también se refirió a su relación con el jugar del Club Barcelona Gerard Piqué, a quien incluso conoció durante la grabación del video de Waka Waka.

Antes de eso, dice que no lo conocía porque no es muy conocedora del fútbol aunque ya ha participado en tres mundiales.

Con relación al por qué no se ha casado, Shakira señaló que le aterra el matrimonio. “Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta, no quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, es como una pequeña fruta prohibida, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

