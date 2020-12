Tunden a Yuri por aparecer bailando vestida como la Virgen María

La cantante mexicana compartió un video en el que aparece bailando de una manera que llamó la atención.

Yuri, una ves más, es parte de la polémica. Esta vez, para muchos, la cantante fue demasiado lejos.

Y es que la artista mexicana causó indignación por aparecer bailando vestida como la Virgen María.

El material forma parte de un video que subió a la famosa plataforma de parodias, Tik Tok.

La cantante se vistió como la Virgen María: Llevaba una túnica blanca a juego con un velo azul.

Además, utilizó una barriga de embarazada falsa. Estaba representando a María embarazada.

A su lado se encontraba un hombre vestido como José. El video hace referencia al nacimiento del Niño Jesús, tradicional de los 24 de diciembre, en todo el mundo.

La peor parte del asunto es que la cantante y el hombre que la acompañaba vestido de José bailaron.

En un principio suavemente y con mesura, luego más rápido, hasta que la cantante lleva más allá la parodia y empieza a fingir dolores de parto.

Yuri insulta a los católicos…

La también conductora agregó varios Hasthags de manera graciosa a la publicación. “María y José. Navidad. Jarocha. Para ti, humor, alegre”, escribió al pie del video.

Muchos de sus fanáticos se sintieron insultados e indignados por la “dramatización” de la cantante del nacimiento del Niño Jesús, el cual es un hecho sagrado en la religión católica.

Fue hace dos semanas cuando la cantante de “El apagón” dio de qué hablar al desacreditar los movimientos feministas.

“No sirven de nada”, enfatizó la artista al referirse a las manifestaciones y las pintas con las que diversos colectivos exigen justicia.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado. Calladitas nos vemos más bonitas”, enfatizó la también actriz.

Y es que fue esa última fase con la que refuerza la sumisión de las mujeres lo que provocó el desacuerdo de los usuarios en las redes sociales.

