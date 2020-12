El actor esta atravesando una dura situación, ya que hace unos días Disney lo vetó también de sus películas.

Los fans del actor Johnny Depp llamaron a realizar un boicot contra Netflix, luego de que la plataforma eliminara de la versión para Estados Unidos todas las películas en las que aparece el actor.

Esto se debe, supuestamente, a la batalla legal por difamación que enfrenta contra un tabloide británico.

El medio de comunicación es propiedad de la empresa News Group Newspapers, y Depp perdió la batalla contra ellos el pasado 2 de noviembre.

Johnny acusó por difamación al tabloide británico The Sun, por un artículo en que lo llamaron “golpeador de esposas”.

La nota hacia referencia a las acusaciones de violencia doméstica lanzadas contra él por su exesposa, Amber Heard.

La plataforma de streaming decidió retirar todas sus películas de la plataforma en el país norteamericano.

Y las reacciones de los fans del actor no se hicieron esperar, de forma inmediato calificaron en las redes sociales la decisión de Netflix como “repugnante”.

Por medio del hashtag “Justice for Johnny Depp”, los seguidores del actor amenazaron a Netflix con causarles grandes pérdidas económicas.

The fact that @netflix has removed all Johnny Depp movies from US Netflix is ​​truly disgusting, especially considering the mountain of evidence showing that he was abused and not the abuser.#JusticeForJohnnyDepp

— Alberto Tammaro 🇮🇹🎞🔭 (@AlbertoTammaroo) December 24, 2020