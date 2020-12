Ocho películas navideñas que puedes ver en streaming

Estar en casa ha sido lo que ha definido el año y para seguir cuidándonos, aquí hay una lista de películas que no puedes perderte.

El descanso

Año y País: 2006 (EE. UU.)

Dirige: Nancy Meyers

Protagoniza: Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black

Prisioneras en un círculo vicioso de relaciones vacías con hombres infieles, Amanda, de Los Ángeles, y la londinense Iris deciden intercambiar sus hogares.

El expreso polar

Año y País: 2004 (EE. UU.)

Dirige: Robert Zemeckis

Protagoniza: Tom Hanks, Chris Coppola, Leslie Zemeckis, Michael Jeter y Eddie Deezen

Esta es la bondadosa historia de un chico que recupera su fe en el espíritu navideño haciendo un viaje en tren hasta el Polo Norte en la víspera de Navidad.

El Grinch

Año y País: 2000 (EE. UU.)

Dirige: Ron Howard

Protagoniza: Jim Carrey, Taylor Momsen, Kelley y Christine Baranski

El clásico del año 2000 protagonizado por Jim Carrey nos recuerda la importancia de la Navidad y nos da una visión que definió a todos aquellos que no se sienten tan festivos. Imperdible recordarla en esta temporada (a menos que hasta para eso seas grinch).

All I want for Christmas is You

Año y País: 2017 (EE. UU.)

Dirige: Guy Vasilovich

Protagoniza: Mariah Carey, Breanna Yde y Henry Winkler

Película animada, inspirada en el clásico de Mariah Carey, cuya protagonista -Mariah- tiene un único deseo: tener un perrito. Sus padres consideran que no está preparada y eso desata una serie de aventuras para que ella les demuestre lo contrario.

El cascanueces

Año y País: 1993 (EE. UU.)

Dirige: Emile Ardolino

Protagoniza: Darci Kistler, Damian Woetzel, Kyra Nichols, Bart Robinson Cook, Macaulay Culkin, Jessica Lynn Cohen Y el New York City Ballet

El clásico de Tchaikovsky llega con la adaptación de George Balanchine creó para su célebre producción para el Ballet de Nueva York. Imperdible, especialmente para quienes no puedan acudir a la actuación en persona.

Disney+

Mickey celebra la Navidad

Año y País: 1999 (EE. UU.)

Dirige: Alex Mann, Jun Falkenstein, Bradley Raymond, Toby Shelton Y Bill Speers

Protagoniza: Frank Welker, Mae Whitman Y April Winchell

Consiste en tres historias navideñas. La primera está protagonizada por el Pato Donald, Daisy, Tío Rico, la tía Gordis y los sobrinos de Donald: Hugo, Paco y Luis. La segunda historia la protagonizan Goofy y su hijo Max, y la tercera y última la protagonizan Mickey Mouse, Pluto, Minnie Mouse y Pete.

Una Navidad con los Muppets

Año y País: 1992 (EE. UU.)

Dirige: Brian Henson

Protagoniza: Michael Caine, Dave Goelz Y el Gran Gonzo

Es un especial de Navidad protagonizado por los Muppets de Jim Henson, realizado en 1987 y con 82 minutos de duración.

Una Navidad mágica

Año y País: 1985 (EE. UU.)

Dirige: Phillip Borsos

Protagoniza: Mary Steenburgen, Gary Basaraba Y Harry Dean Stanton

Un clásico de estas fechas. Durante las festividades navideñas, una esposa y madre exhausta, Ginny Grainger, desea nunca haber existido y no se encuentra muy complacida con la temporada. Pronto se le aparece un ángel guardián llamado Gedeón quien, en vez de concederle su deseo, le muestra cómo sería la vida sin la Navidad.

(Visited 1 times, 1 visits today)