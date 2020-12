Niurka Marcos sorprende con su look y afirman que es igualita a Belinda

¡No creerás cómo luce! La famosa actriz cubana sorprendió con su nueva imagen en las redes sociales.

En repetidas ocasiones, Niurka Marcos ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse con diferentes y atrevidos looks.

Incluso, hace unos días atrás, dio una probadita de lo que sería su calendario 2021, en donde aparece como Dios la trajo al mundo.

Pero, ahora, la vedette dejó a todos con la boca abierta al mostrar cuáles fueron los resultados de su más reciente sesión de maquillaje.

Y es que muchos afirman que en los materiales compartidos quedó muy bella y hasta dicen que se quitó unos años de encima.

Tanto así, que la cubana recibió un sinfín de comentarios en los que además de halagar su belleza, la terminaron comparando con Belinda.

Y es que algunos internautas encontraron un gran parecido con la novia de Christian Nodal, quien dicen estaría así en unos 20 años.

“Belinda en 20 años”, “Te miras hecha toda un diosa”, “Que belleza la tuya”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en la imagen.

Otra polémica de Niurka Marcos…

En medio de la convalecencia del productor Juan Osorio tras haber contraído coronavirus, su exesposa, Niurka Marcos, habló de la relación que sostiene con él.

Y es que la actriz aseguró que se siente muy agradecida por recibir mensualmente cierta cantidad monetaria, además de disfrutar de la cercanía que ahora tiene padre e hijo.

La polémica cubana volvió a expresar que con Osorio, mantiene una relación muy cordial e incluso han vuelto a tener intimidad “sin compromiso”.

“Juan y yo somos ahorita la mancuerna perfecta. No he encontrado, ni se ha tropezado conmigo si estoy buscando a un hombre para mi vida, o sea que llevamos la necesidad de coger, sí me lo como a él”, expresó Marcos.

Además, añadió: “Él es más un viejo conocido que nuevo por conocer, porque tiene una grandeza en su mente y alma”, puntualizó Niurka.

