Filtran fotos de Joselyn Cano embarazada y de sus dos hijos

Dichas imágenes tomaron por sorpresa a los fans de la fallecida modelo e influencer, conocida como la “Kim Kardashian mexicana”.

El pasado 17 de diciembre trascendió que la hermosa modelo Joselyn Cano falleció a sus 30 años de edad.

Según revelaron varios medios, la joven murió tras una supuesta complicación durante una cirugía y desde es momento el fallecimiento se vio rodeada de misterios.

La modelo estadounidense con ascendencia latina sí murió y fue de una mala cirugía estética de glúteos en Medellín, Colombia.

En su biografía de Wikipedia se puede encontrar dicha información, así como los inicios de su carrera y logros en el mundo del entretenimiento.

Aunque en dicha página no lo mencionan, y muchos no estaban enterados, pero la modelo era madre, no de uno, sino de dos niños.

La joven estadounidense tenía una pequeña de cinco años y un niño de dos añitos, aproximadamente.

Alejada de cargados maquillajes, reveladoras prendas y un cabello bien estilizado, la modelo aparece en algunas fotos con ropa cómoda y al natural.

Asimismo, en la fotografía se puede apreciar que Cano aparece en compañía de su hija grande.

Su inesperada muerte dejó a dos niños huérfanos y para muchos fue una sorpresa esto, ya que rara vez se refirió a su maternidad.

Joselyn consentía de lo mejor a sus pequeños, tanto que en una ocasión, de hecho una de las pocas en las que compartió imágenes de sus hijos, reveló que llevaba a su hija a Disneyland.

La vida privada de Joselyn Cano

Además, la modelo organizaba increíbles fiestas sin escatimar en gasto para hacer felices a su más grandes tesoros.

En otras imágenes del video se presenta a la familia de la influencer, su madre, su padre y sus dos hermanos menores.

Así mismo se compartieron fotografía de su pasado, durante su infancia, adolescencia y eventos especiales de su vida.

Pese a haber sido madre de dos, Cano tenía el mejor de los cuerpos.

(Visited 1 times, 1 visits today)