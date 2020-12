Pedro Pascal: “Ha sido toda una delicia ser el enemigo de la Mujer Maravilla”

Platicamos en exclusiva con el actor chileno Pedro Pascal, quien le da vida al villano en el filme más esperado del año “Mujer Maravilla 1984”.

Ningún enemigo ha sido tan temible para la Mujer Maravilla como lo ha sido el coronavirus.

Tras retrasar su estreno en tres ocasiones, por fin “La Mujer Maravilla 1984” llega hoy a la pantalla grande.

En esta nueva entrega del universo DC, el actor Pedro Pascal se une al elenco de villanos de la franquicia interpretando a Maxwell Lord.

Mediante una plática vía zoom, el chileno plástico con Publinews para revelarnos más detalles de la que podría ser “la cinta del año”.

Con una simpática sonrisa y siempre pensando antes de responder una pregunta sin perder la espontaneidad ni tener miedo al silencio, arrancó la entrevista.

La entrevista con el actor de La Mujer Maravilla…

¿Cómo te preparaste para tu personaje? Porque mucho se hablado sobre las coincidencias que tiene con Donald Trump, incluso tú te referiste que te inspiraste en Nicolas Cage…

Con esta películas más que nada creo que empecé con la impresión que se tenía que tener una referencia muy firme y específica asociada a los 80’s; personajes que ya hemos visto, películas de historia, pero no terminó siendo así. Patty Jenkins, mi directora, me guió de una manera diferente, con la cual me conecto de muchas formas, inclusive estéticamente.

La humanidad y vulnerabilidad de este personaje motiva y, en ese sentido, es como crearlo más por las referencias.

En términos de Nicolas Cage, lo que pasa es que yo soy fan de él desde muy joven. Él es mi influencia más grande en temas de actuación.

Años antes, antes de conocerlo y trabajar con él, siempre estuvo dentro de mi mente, pero no está relacionado con la preparación del personaje. Más me refería a que le puse mucha dedicación y pasión con la esperanza de poder llegar al nivel de talento de Cage.

¿Qué se siente ser el villano de la Mujer Maravilla?

Es delicioso. La pasamos muy bien con Kristen Wiig, y eso que no somos pareja en la película. Pero en temas del cuento son dos nuevos personajes que se unen al filme. Ser antagonista es una experiencia completa y, poder hacer eso con una originalidad ha sido una de las mejores experiencias que tenido en mi vida.

Tu compañera en la película es Kristen Wiing que hace el personaje de “Cheetah”. Cuétanos de la química que tuviste con esta actriz…

Yo he sido fan de Kristen por muchos años. Trabajar con ella era un sueño. Ella muestra una vulnerabilidad increíble en muchas películas, nos hace reír de una manera muy profunda. Ser parte de Mujer Maravilla 1984 nos da la oportunidad de mostrar algo diferente, todo fue único y especial.

La lecciones de Pedro Pascal…

La mayoría de actores coincide que cada uno de sus personajes les deja una lección, y de por sí Wonder Woman 1984 tiene un poderoso mensaje, ¿cuál fue el que te dejó a ti?

La lección más específica es apreciar las cosas más importantes de la vida. Este año, especialmente, me ha enseñado lo que realmente necesito para vivir: Mis relaciones con familia y amistad.

Si tuvieras la dreamstone en tus manos, ¿cuál sería tu deseo?

Si tendría un deseo, de seguro pediría que estuviéramos seguros de nuevo y que podamos vivir una vida tranquila. Quisiera estar de nuevo con mi familia.

Tanto tú como Óscar Isaac son dos talentos latinoamericanos que están brillando en Hollywood, ¿cuál es tu consejo para todos esos jóvenes que buscan abrirse brecha en el mundo de la actuación?

Mi historia es muy similar a la de Óscar, él es un gran amigo y yo me he inspirado mucho en su experiencia y dedicación para estudiar, también admiro su lado artístico. Él para mí es como mi hermano dentro de esta industria. Yo creo que él coincidiría conmigo que si uno quiere dedicarse a esto no tiene que ser por la fama o el dinero, porque eso te puede comer. Pero si uno tiene pasión y amor por este trabajo, lo puedes lograr. Hay que luchar para mantenerse y priorizar.

Te hemos visto en “Game of Thrones”, pasando por “Narcos” y ahora en “La Mujer Maravilla 1984”, ¿con qué papel te sentiste más cómodo?

Es una muy buena pregunta. Ese es mi privilegio, es el sueño que he estado viviendo. He amado a Oberyn Martel en “Game of Thrones”, extrañó a Javier Peña de “Narcos” y una de las experiencias que me ha llevado más lejos es la de “Wonder Woman”. Me ha tocado una muy buena suerte.

