Anitta fue violada a los 14 años y narra cómo fue la terrible experiencia

La cantante brasileña sorprendió a sus fanáticos con la declaración que hace en un documental.

Anitta, la reina brasileña del pop, reveló en una serie documental sobre su carrera que fue víctima de una violación a los 14 años.

La artista enfatizó que fue su novio en ese entonces quien la violó, cuya identidad no reveló, pero al que se refirió como una persona muy autoritaria.

La declaración fue hecha en el primer episodio de “Anitta: Made In Honório”, un proyecto lanzado por la plataforma Netflix.

La artista cuenta su vida y los éxitos que la llevaron a aparecer este año por primera vez en la lista de las 100 más escuchadas de la revista Billboard.

“Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo”, comentó Anitta.

Asimismo, agregó: “El era medio autoritario conmigo. Me hablaba de forma fuerte. Yo era diferente cuando era adolescente. No como soy actualmente”.

La cantante que tiene 27 años y casi 50 millones de seguidores en Instagram también añadió: “Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y termine preguntando sí quería que fuéramos a un lugar solos”.

“Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí, Pero hoy no estoy segura de si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él”, recordó la intérprete.

El triste testimonio de Anitta

En una testimonio en que no ocultó las lagrimas, Anitta afirmó que cuando ya estaban solos desistió de seguir adelante y anunció que no quería continuar.

“Pero él no me escuchó. Él no dijo nada. Él solo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre”, afirmó la artista.

