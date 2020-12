Revelan secretos sobre el futuro de Joe y Love en “You”

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Penn dijo sentirse feliz por el final de la segunda temporada, por que ‘Joe’ no tuvo un final feliz.

“Joe no busca el amor verdadero, no es alguien que necesita a otra persona que lo ame. Es un asesino, es un sociópata, es abusivo, tiene alucinaciones y está obsesionado consigo mismo. No puedes engañarte y pensar que solo necesita a alguien que sea ideal para él. Nadie es ideal para él”, aseguró.