FKA Twigs acusa a Shia LaBeouf de abuso sexual

La cantante demandó al actor, quien fue su pareja sentimental, señalando que la agredió sexual, física y emocionalmente

Tahliah Debrett Barnett, conocida mundialmente como FKA Twigs, presentó una demanda en contra Shia LaBeouf por su “incesante abuso”, agresión sexual e infligir angustia emocional, durante su relación sentimental.

Según explicó la cantante, los hechos ocurrieron durante un viaje que ambos realizaron a una zona desértica en California, en el año 2019.

Allí, él cometió distintos abusos, incluyendo el ahorcarla en medio de la noche, cuando ella dormía.

También le contagió una enfermedad de transmisión sexual, sabiendo que la tenía cuando tuvieron relaciones sexuales.

La británica explicó a The New York Times que la denuncia tiene como objetivo “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”.

“Me gustaría poder crear conciencia sobre las tácticas que usan los abusadores para controlarte”, manifestó durante la entrevista.

“Después de que ella suplicara que la dejaran salir del auto, dijo que él se detuvo en una estación de servicio y ella sacó sus maletas del maletero. Pero el Sr. Shia LaBeouf la siguió y la agredió, arrojándola contra el auto mientras le gritaba en la cara, según la demanda. Luego la obligó a regresar al auto”, relata un medio de comunicación internacional.

En la demanda, también alegó que una vez sacó un arma y le dijo que había matado perros callejeros, para poder practicar cómo adoptar la mentalidad de un asesino.

Le responde a la cantante

El actor no aceptó su responsabilidad por todas las acciones detalladas en la demanda. No obstante, dijo al medio estadounidense que le “debe” a las mujeres “la oportunidad de publicar sus declaraciones y aceptar una rendición de cuentas por las cosas que he hecho”.

“No estoy en posición alguna para decirle a alguien cómo mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización.

He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”.

