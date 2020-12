Filtran nuevas fotos y videos íntimos de Montserrat Oliver y su esposa

Luego de tres años de haber vivido una invasión a su privacidad, la conductora y su pareja vuelven a sufrir una filtración íntima.

Montserrat Oliver está viviendo un momento complicado, pues de nueva cuenta fue víctima de hackers que han filtrado imágenes íntimas de ella con Yaya Kosikova.

El material privado de la conductora fue compartido por las redes sociales, tal y como sucedió en 2017, así lo reveló el periodista Jorge Carbajal en su canal de YouTube, Productora 59.

Según han revelado medios mexicanos, las nuevas instantáneas son más fuertes que en la primera ocasión y algunos usuarios han señalado que posiblemente la persona que hackeo su dispositivo móvil es la misma que lo hizo hace tres años.

“A nosotros nos mostraron dos videos muy fuertes, muy explícitos, muuuy, se ve todo, y claramente se ve y se escucha a las dos. Obviamente no lo ponemos. En primer lugar por respeto, en segundo porque no se puede y tercero porque nos cierran el canal. No sé si Montserrat ya lo sepa sino para que se entere porque el material está muy fuerte”, expresó contundente el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33)

Carbajal también añadió que probablemente, este hacker tenía el material desde hace tiempo y proviene de los teléfonos de ambas.

“¿De dónde viene? ¿quién lo manda? Tendrán que investigar porque ya es por fregar”, explicó Jorge, quien aseguró que fue “un tercero quien robó lo que no es suyo y todavía lo anda difundiendo”.

Algunas de las imágenes de antes

Víctima la conductora

En el 2017, cuando publicaron las imágenes íntimas de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, se molestó y dijo que se sentía muy “triste”.

“Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso”, dijo en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33)

A meses de lo sucedido se supo cómo se filtraron dichas imágenes, fue cuando Montserrat fue a Rusia a grabar unas algunas cápsulas como parte de su trabajo en Televisa Deportes.

La modelo se conectó a una red inalámbrica que no era segura y fue así como los hackers sustrajeron sus fotos íntimas.

(Visited 1 times, 1 visits today)