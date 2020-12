FOTO. Shakira muestra sin ninguna pena su trasero al desnudo

La cantante compartió una imagen como nunca antes, luciendo muy sexy para anunciar una colaboración que hará con Black Eyed Peas.

Shakira ha dejado a todos sus fans con la boca abierta luego de publicar una de sus fotos más sexys, dejando ver de más.

La cantante lleva más de 25 años generando éxitos musicales, es empresaria, hace deportes extremos, baila y, no conforme con eso, desborda sensualidad.

En una reciente foto dejó a todos estupefactos con una pose en la que resaltan sus atributos traseros.

Ella se mostró en blanco y negro luciendo un body con medias de red mostrando su trasero sin ninguna pena, esto para promocionar una colaboración con la banda Black Eyed Peas.

“So they tell me that you’re looking for a girl like me…”, escribió. Este hit será lanzado el próximo viernes 4 de diciembre.