El cantante dominicano lanzó hace unas semanas un curioso tema en compañía de Akon y Nicky Jam.

El sencillo “Uchi Wala” ya suena con fuerza en las estaciones de radio, una canción creada en colaboración por Nicky Jam, Akon y Maffio.

Pero detrás de este tema, hay una larga historia de fuerzas creativas uniéndose para darle forma al éxito.

Desde República Dominicana, Maffio platicó con Publinews para contarnos más del sencillo.

La entrevista con Maffio…

¿Cuál es la mejor forma de disfrutar el “Uchi Wala”?

Decidimos que sea una palabra que se pueda usar cuando tú te tiras una foto, en lugar de decir “cheese”, tú dices “uchi wala”. Tú verás cómo la gente va a decir: “Ese tipo sí estaba feliz en esa foto. Es algo que refleja mucho, te pone de buen humor, igual que el sonido de la canción.

¿Cómo reuniste a tantas voces en este proyecto (Nicky Jam y Akon)?

Todo empieza por la amistad. A parte de ser colegas son amigos a los que puedes llamar para cualquier cosa. Tenemos una relación muy bonita que se refleja en la música. Ciertamente las melodías son lo de menos cuando hacemos magia en el estudio.

“Tumba Gobierno” lo estrenaste hace unas semanas, ¿porqué ese nombre y cuál es el mensaje que buscas transmitir con este disco?

La música debe ser un vínculo para llevar felicidad a las personas. Pero si me pongo a hablar sobre temas sociales eso es recordarle a la gente los problemas que ya existen en el mundo.

El nombre de mi álbum proviene de unos petardos pequeños caseros que usábamos en mi barrio en República Dominicana. Cuando no había dinero para comprar explosivos, nosotros hacíamos el nuestro. Hay uno en específico que tiene el nombre con la cual titulé mi disco.

Hablemos de tus composiciones, ¿qué tanto te identificas con ellas?

No son vivencias mías exactamente, pero sí de personas que están en mi entorno. Me inspiro en la vida para escribir y otras veces hago historias. Es como ocurre en el séptimo arte, donde hay filmes de ficción que no tienen nada que ver con la realidad.

Con Akon no solo le diste vida a “Uchi Wala”, sino también al proyecto de una escuela de artes gratis para niños, cuéntanos más de ello…

Queremos levantar un lugar para que los niños tengan donde estudiar música. Planeamos que la escuela sean con tecnología sustentable. Pero no solo queremos poner un centro de estudios en República Dominicana, queremos ampliarnos.

