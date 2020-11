La presentadora fue duramente criticada por los usuarios, quienes la cuestionaron por dejar la dieta y lucir “gorda” en el programa de ayer.

La figura y el peso de Adamari López volvieron a ser el centro de la atención en las redes sociales, y sobre todo de las críticas por sus atuendos.

En la cuenta de Instagram del programa “Un Nuevo Día“, se compartió una imagen de la presentadora junto a la invitada Jimena Gallego.

Ambas posaban con sus outfits otoñales de acuerdo con la temporada. La primera vistió un vestido corto cruzado en tono claro y Gallego un jumpsuit corto en piel color vino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia)

Las críticas no se hicieron esperar y de inmediato los fans del show matutino llenaron la sección de comentarios para referirse al “sobrepeso” de la conductora.

“¡Dios! ¿Pero quién es el malvado que viste a Adamari?”

“Que fea ropa de Adamari”

“Bellas , pero qué atuendos tan horrorosos”

“¿Adamari, qué pasó con la dieta? ¿La dejaste? ¿Estás más gordita? ¿Qué pasó?”

“Ese vestido es muy lindo pero a Ada nada se le mira bien por su estatura pequeña y su sobrepeso”

“Tal vez intercambiando entre ellas colores y modelo le hubiese acentuado mejor”

“No alcanzaron hacerle Photoshop porque otros días sale delgada”

El agradecimiento de la presentadora

Hace quince años que Adamari López tuvo que enfrentar una noticia que le cambió la vida: fue diagnosticada con cáncer de seno.

Hoy, la también actriz deja esa amarga experiencia atrás, pero no olvida qué fue lo que la mantuvo a flote durante la batalla que libró contra esa enfermedad.

“Yo creo que fue un conjunto de muchos cosas, porque mi familia fue súper importante. La gente que tenia alrededor que estaba orando por mí, que me quería y me mandaba buena energía. La fe en papá Dios, creo que es vital, o en lo que uno crea porque cada cual tiene su creencia. Esas fueron cosas que me sacaron mucho adelante”, contó.

Hoy vive plenamente junto a su pareja, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, y su hija Alaïa, de 5 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adamari Lopez (@adamarilopez)

