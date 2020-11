Por primera vez, Jennifer López posa totalmente desnuda sin censura

La cantante de 51 años calentó las redes con su espectacular figura, sin ningún filtro y dejando ver cada centímetro de sus curvas.

Jennifer López se saltó la borda con su reciente publicación, pues por primera vez decidió posar completamente desnuda.

La cantante sorprendió a sus fans con su candente foto, la cual es portada de su más reciente trabajo musical y que lanzará este viernes.

“Surprise! Here’s the official cover art for #InTheMorning ✨ Single drops Friday ✨📸: @mertalas & @macpiggott”, escribió.