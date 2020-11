“¿Y Nicki Minaj?” Destrozan a Karol G por su presentación en los Latin Grammy

A pesar de su sensualidad la colombiana no se ganó el corazón de los millones de televidentes.

Hoy se llevan a cabo los Latin Grammy en Miami. Debido a la pandemia del COVID-19, este año el evento se realizó de manera diferente con algunos famosos presentes y otros en línea.

Entre los artistas que se hicieron presentes fue Karol G quien llegó luciendo toda su sensualidad con un vestido muy similar a una princesa.

Para seguir deleitando a los televidentes, la famosa subió al escenario a presentar su tema “Tusa”. Con un excelente perfomance, la colombiana se llevó los elogios de millones de seguidores así como sus movimientos y su sensual atuendo.

Sin embargo, su presentación no fue del agrado de todos pues algunos aseguraban que sin Nicki Minaj esa canción no suena bien.

Did you see that performance by Karol G??! 🔥🔥🔥 #Tusa #LatinGRAMMY pic.twitter.com/gnr4TAa2qL

“Debiste invitar a Nicki Minaj pues se escucho fatal”, “Este éxito sin Minaj no es nada”, “No cantas nada mami”, “Tanto show y pésima presentación”, “Gastaron miles en el escenario y la voz no se puede comprar”, “Ahora José Luis Perales te está dando cátedras de talento Karol G”, fueron algunos de los comentarios y otros la ovacionaron en redes sociales.

why is nobody talking about at how beautiful the harpist is at Karol G’s Tusa performance? 😍🤩 pic.twitter.com/qLfyTwuTVD

— ʏᴏᴜɴɢ ɢʟᴏʙᴀʟ ɴʙᴀ (@YoungGlobalNBA) November 20, 2020