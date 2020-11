Chiquis Rivera cautiva con tremendo escote en los Latin Grammy

La famosa mexicana obtuvo un premio durante la previa de los Latin Grammy, en los cuales Gaby Moreno fue presentadora.

Chiquis Rivera ya recibió su primer Latin Grammy tras ganar en la categoría de Álbum de Música Banda.

La previa se realizó hoy y una de las presentadoras fue la cantautora guatemalteca, Gaby Moreno.

Tras la entrega de estos primeros premios, Chiquis Rivera compartió el video del momento en su cuenta de Instagram en el que fue nombrada como la ganadora y no pudo contener las lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

“Gracias a Dios, gracias por su fortaleza por darme el coraje, darme la valentía…..”, dijo la famosa quien lucía muy sensual. “Lo siento, ando muy nerviosa pero muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Este no nomás es mi logro si no de mucha gente, de mi equipo de trabajo”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

La celebridad estuvo rodeada de amigos y seres queridos que gritaban con ella de la emoción.

“Esto va para ti, para la gente, si alguna vez te han dicho que no puedes que nunca vas a lograr el éxito yo estoy aquí para decirte que sí se puede, con dedicación, con disciplina, con fe. Con Dios todo, sin él, nada”, concluyó muy feliz.

Muchos de sus fans la felicitaron y elogiaron su belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

(Visited 1 times, 1 visits today)