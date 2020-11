Así luce Gal Gadot, actriz de Wonder Woman, sin una gota de maquillaje

La hermosa actriz israelí enamoró a sus millones de seguidores al lucir al natural.

Gal Gadot, conocida por su papel protagónico como Wonder Woman (Mujer Maravilla), ha enamorado a sus fanáticos al compartir una imagen de ella en el campo y sin una gota de maquillaje.

La famosa compartió este viernes unas fotografías de ella en el campo junto a sus dos hermosas hijas, Alma y Maya, dejando encantados a sus seguidores en las redes sociales, quienes le expresaron todo el cariño que le tienen a la actriz de Mujer Maravilla.

“Pasamos un día en la granja, respirando aire fresco, sintiendo el sol en la cara y explorando nuevos terrenos. Qué suerte poder disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo juntos”, escribió la famosa actriz israelí.

Spent a day at the farm, breathing fresh air, feeling the sun on our faces and just exploring new grounds.

So lucky to be able to enjoy nature and spend time together. pic.twitter.com/uLm4ookjFI

— Gal Gadot (@GalGadot) November 13, 2020