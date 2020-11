The Weeknd revela que estará en el show de medio tiempo del Super Bowl LV

Por medio de sus redes sociales, el cantante anunció que será el encargado de amenizar el show el próximo 7 de febrero 2021.

La NFL dio a conocer que The Weeknd será el músico encargado de amenizar el show del medio tiempo del Super Bowl LV.

Está planeado que el principal juego de la temporada se lleve a cabo el 7 de febrero de 2021 en el Estadio Raymond James, de Tampa, Florida.

El cantante canadiense, cuyo nombre verdadero es Abel Makkonen Tesfaye, llevará sus éxitos como “Blinding Lights”, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.

“Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento humilde, honrado y exaltado de ser el centro de este espectáculo de este año infame”, declaró el artista.

Él es sin duda uno de los artistas del momento en todo el mundo, y muestra de ello es que ha vendido más de 6 millones de discos, además de que cuenta con tres premios Grammy, ocho Billboard Music, entre otras distinciones.

La cantidad permitida

Aunque la NFL todavía no ha hecho un anuncio oficial, desde hace un par de semanas se especula con que los aficionados sí podrán asistir al famoso evento deportivo, aunque sólo unos cuantos debido a la pandemia del coronavirus.

Fue a finales de octubre cuando Adam Schefter, de ESPN, reveló que la NFL ya planifica la entrada de fans al Estadio Raymond James de Tampa Bay, en el cual permitirá sólo el acceso al 20 por ciento del aforo del inmueble.

La casa de los Buccaneers tiene capacidad para 65 mil aficionados, por lo que al Super Bowl LV sólo podrán asistir entre 13 y 15 mil personas, las cuales deberán seguir un estricto protocolo.

