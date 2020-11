Guatemalteca deslumbra con su talento en la película Trolls 2

La secuela de la exitosa comedia musical de animación de 2016 vuelve con muchas más aventuras.

Será el jueves 5 de noviembre cuando llegue a las salas de cine del país “Trolls 2: Gira mundial”.

En su versión en español, la influencer guatemalteca Carmela Enríquez, mejor conocida como “Pantone Magenta”, le pone voz a “Joy”. A continuación, la presentadora nos cuenta más acerca de esta experiencia de doblaje que vivió junto a Universal Studios.

La entrevista…

¿Cómo llegó esta oportunidad a tus manos?

Me llegó mediante los representantes de Universal Studios en Guatemala, ya anteriormente había tenido la oportunidad de trabajar con ellos. En diciembre del año pasado me dieron la oportunidad de cubrir el lanzamiento internacional de Trolls y, luego me explicaron que había la posibilidad de formar parte de las voces de doblaje.

En ese entonces mandé mis clips de grabaciones, y cuando me confirmaron fue todo un honor para mí. Todo esto ha sido como la cereza del pastel y brillantina de mi carrera. La alegría personal y profesional que me da esta película es muy grande y estoy muy agradecida.

De hecho, mi hija cree que es “Poppy” en su corazón, en su mundo y en su alma.

¿De qué manera te sentiste identificada con el personaje de “Joy”?

Me siento más que identificada porque la cultura asiática siempre me ha encantando. He tenido la oportunidad de conocer y todo es muy yo. La gente que me conoce cree que me visto así por los “Trolls”, pero yo soy así desde hace varios años. Mi familia es como ellos, somos parte de ellos intensamente.

Cuéntanos un poco más acerca del proceso de grabación….

Primero me puse a investigar, pero en línea solo estaban los cortos de la primera película. Yo quería empaparme e inspirarme. Luego se fijó el día de grabación que fue en Guatemala a cargo de Universal. Estábamos conectados de forma simultánea con el equipo de doblaje de la cinta, con quienes fue súper agradable trabajar. Todo se me hizo muy fácil, tengo de 6 a 8 intervenciones, los papeles son pequeños, pero para mi sorpresa tengo dos parlamentos que son frases.

Lo que más me encantó es que me dejaron participar y opinar, las frases que van a escuchar son mías, entre mi manera de hablar y ser.

Los Trolls a la conquista…

¿Cuál es tu Troll favorito?

“Poppi”, porque así es mi hija; es la mejor amiga de todas, es linda, pero en general los amo a todos.

¿Cómo fue la reacción de tu hija cuándo le contaste del doblaje?

Se puso muy feliz. Cuando le conté y le expliqué, entendió de la forma más natural. Después ella me comenzó a presentar como “Joy” y hasta hoy en día aún lo hace. En general todo ha sido una increíble experiencia y estoy muy feliz con escuchar mi voz en una de mis películas favoritas.