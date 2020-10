Irreconocible, así luce el odiado primo de Harry Potter tras perder peso

Conoció a la fama cuando interpretó al odioso primo de Harry Potter, Dudley Dursley, en la aclamada franquicia cinematográfica basada en los libros de J. K. Rowling.

Pero Harry Melling se ve completamente diferente ahora gracias a su increíble transformación física.

Hoy en día está triunfando en Hollywood y ya ha trabajado junto a grandes estrellas del cine como Johnny Depp o Charlize Theron.

El intérprete trabajó en varias películas, incluidos tres éxitos de Netflix que se lanzaron este año, pero confiesa que pocas personas se dan cuenta de que una vez interpretó al niño que se encargó de hacerle la vida imposible al pequeño mago.

Según dijo, estuvo desde la primera película, “La piedra filosofal” (2001) hasta “Las reliquias de la muerte: Parte 1″ (2010), último filme de la saga en el que apareció.

El actor, de 31 años, que ya no es reconocido por los fanáticos de la saga después de un considerable descenso de peso, ahora volvió al centro de atención ya que es uno de los protagonistas de “Gambito de Dama”, la recién estrenada miniserie de Netflix, con Anya Taylor-Joy a la cabeza y la dirección de Scott Frank.

Así la vida de Harry Melling

Después de su papel en Harry Potter, el joven actor actuó principalmente en el teatro, siendo algo olvidado por el público en general. Fue en este momento, al final de su adolescencia, cuando empezó con su cambio físico.

En una entrevista con la revista People, habló sobre drástico cambio de apariencia:

“Creo que fue algo inconsciente cuando comenzó a suceder. Fui a la escuela de teatro cuando tenía 18 años y ahí fue donde perdí peso, no por ninguna necesidad importante por mi parte, pero algo algo que sucedió”.

El intérprete británico fue perdiendo peso y su aspecto fue cambiando de la primera a la última aparición; de hecho los productores consideraron reemplazarlo. Incluso tuvo que usar un traje que simulara sobrepeso para mantener su papel.

En los últimos diez años, ha establecido su carrera como actor a través de una serie de roles en televisión y en cine. Protagonizó la película “The Old Guard” con Charlize Theron, y el thriller psicológico, “The Devil All the Time”, que se estrenaron en Netflix a principios de este año.

