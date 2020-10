“Manual para galanes”: Comedia, romance y drama en la nueva serie de Claro Video

View this post on Instagram

¿Quieres dos razones para ver ‘Manual para galanes’? 😏 ¡Por este par todo vale la pena! 👏 . . . . . . #ManualParaGalanes #Series #Comedia #Romance #Yair #DoloresHeredia #ArmandoHernández #JaroboAltair #JonathanIslas #Martínaltomaro #Litzy #AlbertoRestrepo #AlfredoHueck #JuanAndrésGranados #RosmaryMuñoz #SeriesExclusivas #Clarovideo