Los abusos sexuales que salieron a la luz con la serie de Menudo

Los fans que buscaban conocer los primeros pasos de Ricky Martin y recordar esa banda pop que marcó su adolescencia, se toparon con una sorpresa al ver “Súbete a mi moto“, la serie sobre Menudo.

Lejos de presentar una historia dulce de la agrupación, un conjunto de canciones pegadizas o proponer un viaje a la nostalgia, explora cómo un productor tan creativo como inescrupuloso transforma a un grupo infantojuvenil en un fenómeno comercial sin importar consecuencias ni dilemas morales.

Se trata de Edgardo Díaz interpretado por Yamil Ureña y Braulio Castillo.

Pero sin dudas, lo que resulta más estremecedor es saber que detrás de esos adolescentes que se mostraban felices había una historia de explotación laboral y abuso sexual.

El programa centra su relato en Edgardo Díaz y cómo ese hasta entonces desconocido productor llevó a su creación a vender 20 millones de discos.

Díaz había trabajado con una agrupación juvenil española llamada La pandilla siguiendo el modelo de los famosos Jackson 5 que integraba Michael Jackson.

De regreso en su Puerto Rico natal decidió replicar ese modelo de banda pop juvenil. Así nació Menudo, un grupo de adolescentes talentosos y carismáticos que cantaban afinado, bailaban con habilidad y con rostros no perfectos pero sí angelicales. La suma de todo resultó el combo soñado: éxito seguro y ganancias millonarias.

Para que esa esencia adolescente no se perdiera, el productor estableció reglas tajantes. Sus integrantes debían abandonar el grupo al cumplir 17 años, también si les cambiaba la voz, si les crecía el vello facial o se volvían demasiado altos.

El sufrimiento de la banda

La serie muestra cómo fueron alcanzando el estrellato, la desfachatez del productor para apropiarse de ideas ajenas y la menudomanía desatada. Pero lo que resulta por lo menos llamativo es que no indaga en el abuso sexual y la explotación laboral, que denunciaron varios de sus integrantes ya adultos.

El primero en romper el silencio fue Roy Roselló. Fue miembro de Menudo en la misma época que Ricky Martin y Robi Draco Rosa. Él denunció que el productor lo agravió sexualmente, motivo que lo habría hecho caer en una depresión que lo llevó a varios intentos de suicidio.

“Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía: ‘Ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión, en La loma, que él no lo contó, porque claro que él tiene miedo”, narró en ese programa.

Luego Angelo García contó: “Las jornadas laborales no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma y la voz ronca, porque no dormíamos lo suficiente”.

Pero lo peor fue cuando reconoció que “Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual”.

Jonathan Montenegro, otro ex integrante, se sumó a las acusaciones, y relató:

“Había como un conflicto entre la salud y la responsabilidad profesional, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”, subrayó y reveló que tuvo que actuar con hepatitis.

René Farrait también dejó entrever los abusos cometidos por Díaz. “Él (Edgardo) sabe perfectamente todo lo que pasó allí. Son acusaciones muy serias. Esto no es un chiste. Esto es algo muy doloroso, bochornoso y asqueroso”, declaró.