Boda del actor Armando Torrea deja más de 100 contagiados de COVID-19

¡100 contagiados en la 'boda del año'! Más de 100 personas dieron positivo a Covid-19 tras haber asistido a la boda del actor Armando Torrea y Laura Pérez en Baja California. "No hubo protocolos, no hubo filtro, no hubo nada ni pidieron autorización”, señaló el secretario de Salud de Mexicali, Alonso Pérez Rico. . . . #ArmandoTorrea #LauraPérez #Boda #Invitados #covid_19 #Contagios