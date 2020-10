Anahí sería la culpable de que Poncho y Dulce María no estén en el reencuentro de RBD

El próximo 26 de diciembre cuatro de los seis integrantes originales de RBD se reunirán de nuevo.

El reencuentro llegará para consentir a todos sus seguidores, quienes a pesar de los años siguen al pendiente de cada uno de ellos.

Christian Chavez, Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckerman serán quienes de nuevo interpreten los éxitos que los llevaron a la cima de la fama.

La ausencia de Poncho Herrera y Dulce María sigue dando de qué hablar, pues pese a que estos exintegrants de RBD ya hablaron al respeto.

Los ausentes enviaron sus mensajes con los mejores deseos a sus excompañeros. Sin embargo, recientemente Maite Perroni hizo unas declaraciones en las que se dejó ver su enojo por la ausencia de los cantantes.

“Estaremos los que deseamos estar, los que queremos compartir con el público. Por eso no lo estamos llamando ‘reencuentro’ porque reamente solo vamos a estar cuatro integrantes”, enfatizó la mexicana.

Pese a las declaraciones de Maite un nuevo rumor asegura que el verdadero motivo por el que ni Poncho ni Dulce María habrían aceptado estar en el reencuentro de RBD sería culpa de Anahí.

El conflicto en torno al reencuentro de los RBD

Y es que de acuerdo con una persona que trabaja en la producción de dicho show, reveló para la revista TV Notas algunos detalles que impidieron que Poncho Herrera y Dulce María se integran el reencuentro.

“Anahí es la que está organizando, entonces quiere tener el poder y que los demás solo le digan: ‘Sí, está bien’”, reveló la fuente.

El informante, además agregó: “A Poncho eso no le gustó, cuando empezaron a planear, él aporto ideas, pero Anahí solo se reía y le decía: ‘es que tú no sabes, tú ya no seguiste tu carrera y no sabes bien cómo es este negocio”.

De acuerdo con la misma fuente, Anahí estaría teniendo más ganancia que sus demás compañeros debido a que ella es la productora del show.