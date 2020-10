Consuelo Duval deja a todos boquiabiertos al ventilar romántico momento con Derbez

View this post on Instagram

“Porque nadie necesita mas de una sonrisa, que aquél que ya no tiene ninguna que dar” Que tarea tan bendita la que me dió Dios en esta tierra, provocar una sonrisa en tu carita😁 Que afortunada soy por estar viva porque lo mas importante para mí seguirá siendo HACERTE SONREÍR!😁🙏🏻🤪 #diamundialdelasonrisa