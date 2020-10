Cobra Kai y Karate Kid: El actor que dijo adiós para siempre

View this post on Instagram

Today is dedicated to Rob Garrison. One year ago we lost an amazing friend, actor and human being. Remember you still have time. Gone but not forgotten 💚🐍 #robgarrison #cobrakaitommy #cobrakaiseries #cobrakaionnetflix #cobrakaiseason2 #strikefirst #strikehard #nomercey #teamcobrakai #teammiyagido #cobrakaidojo #miyagidodojo #cobrakai #miyagido #waxonwaxoff #sweeptheleg #youstillhavetime #cobrakaineverdies #cobrakaimemes #cobrakaichrisandconnie