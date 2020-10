La trágica fotonovela de Panchorizo por “querer salir”

El artista guatemalteco Panchorizo decidió recrear una novela en fotos sobre uno de sus personajes que necesitaba salir.

Por medio de sus redes publicó cuatro fotografías que muestran el trágico final de Chorinieves.

La colorida “princesa” se ve en varios ambientes del cotidiano guatemalteco. Está de compras en un mercado y por abordar un bus.

Luego se ve a Chorinieves comiéndose una manzana en una especie de parque vacío y posteriormente vemos el trágico final, al estilo de Disney, tras comer la fruta envenenada.

#Chorinieves necesitaba salir … y salió. 🍎fotonovela🍎 Nunca digas nunca💥. Gepostet von Panchorizo am Freitag, 2. Oktober 2020

La obra del artista recibió cientos de mensajes y reacciones en esa red social:

“Chorinieves, noooo. Olvidaste lavar la manzana”.

“Buenísima obra”

“Brillante”

“Lo amé, es un genio”

Más de Panchorizo

Pancho Toralla, más conocido como el intérprete guatemalteco y maestro de teatro clown Panchorizo, es un experto en teatro y malabares.

En 2017 participó junto al cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, en la gira del álbum “Circo soledad”.

Su trabajo en dicha gira consistiría en recordarle a la audiencia de los conciertos del cantautor guatemalteco que están en un circo y darle ese ritmo al espectáculo.

“Es la magia del circo, darle una sorpresita cada cierto tiempo para impresionar. Presentaré algunos cuadros de acrobacia, equilibrio, teatrales, en la rueda, el hombre orquesta. A él le gustaron visualmente esos actos”, explicó.

El artista habló con Publinews sobre su reacción y la de sus seres queridos al haber sido seleccionado para formar parte de esa gira internacional.

“Es una sorpresa haber pasado en castin. Es algo muy misterioso y no entiendo por qué me eligieron (risas). Mi raciocinio de artista me dice que bien hubieron podido contratar a una artista ruso o alguien del Cirque de Soleil”, declaró.

Pero parece que hubo una investigación de mi trabajo. Atribuyo esta elección a mi trabajo social. Eso seguro conmovió a Ricardo para contratarme, añadió el artista que ha realizado numerosas obras para entretener a niños y grandes en Guatemala.