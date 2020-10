Edwin Luna se hizo unos “arreglitos” y ahora parece el Ken Humano

View this post on Instagram

¡EDWIN LUNA SE HIZO UNOS ARREGLITOS! Iniciando el domingo con #humor el esposo de #kimberlyFlores y cantante #EdwinLuna vuelve a ser #tendencia pero esta vez por una transformación impactante mediante #maquillaje y filtros que nos recuerda a #NickyJam solo que él aún está un poco adolorido #funny #viral #tiktok ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu