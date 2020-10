¿Lucifer o Cobra Kai? Netflix revela cuál fue la serie más vista en septiembre

Los fanáticos lo han decidido, la plataforma más popular tiene una amplia variedad de producciones, pero solo unas pocas pueden estar en el ranking de Netflix.

Lo que sorprende, es que la número uno tiene dos meses sin haber lanzado nada nuevo, por lo que sin duda dice mucho de su calidad.

Si bien podría parecer que la nueva adecuación, Cobra Kai, está en el número uno, Lucifer es la serie más vista en Netflix.

Lo interesante también es saber que hay producciones que se encuentran en las siguientes ocho posiciones.

En el tercer lugar está Away, serie de ciencia ficción protagonizada por Hilay Swak, sobre un grupo de astronautas que viajan al espacio para una misión de tres años.

Después encontramos a otra recién llegada, Ratched, con Sarah Paulson.

La anterior se trata de una enfermera de un hospital psiquiátrico que se vuelve en una monstruo para sus pacientes.

Lo que más se ve en Netflix…

En el quinto lugar está Jurassic World: Camp Cretaceous, serie animada sobre un grupo de adolescentes. Los jóvenes deciden viajar a Isla Nublar donde deben sobrevivir a los dinosaurios del lugar.

Por otro lado tenemos a The Umbrella Academy, que con su segunda temporada nos lleva a ver a los hermanos Hargreeves una ves más, pero ahora en los sesenta.

Her Mother`s Killer, el show colombiano toma el séptimo lugar, donde conocemos la historia de una mujer que decide vengar la muerte de su madre.

La serie Oscuro Deseo también toma un puesto importante cuando la profesora universitaria se enamora de un hombre mucho más joven que ella a pesar de estar casada.

Y finalmente tenemos a It’s Okay to No Be Okay, serie surcoreana donde los dos protagonistas, un trabajador de la salud niega que el amor exista y una escritora de cuentos infantiles con trastorno de personalidad antisocial.